Разработаны новые требования к договорам долевого участия

Новые требования устанавливают формат электронной формы договора, соглашения о внесении изменений в договор и договора об уступке права по ДДУ, пишет "Парламентская газета".

Договор нужно будет отправлять в Росреестр в виде XML-документа либо в формате PDF с возможностью считывания данных с помощью программного обеспечения и поиска текстового содержимого файла.

Документ в электронной форме должен быть полностью идентичен бумажному оригиналу.

Электронный ДДУ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью застройщика и дольщика либо усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.