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Разработаны новые требования к договорам долевого участия

18 октября 2019 г. 307

Минэкономразвития разработало новые требования к договорам долевого участия (ДДУ).

Новые требования устанавливают формат электронной формы договора, соглашения о внесении изменений в договор и договора об уступке права по ДДУ, пишет "Парламентская газета".

Договор нужно будет отправлять в Росреестр в виде XML-документа либо в формате PDF с возможностью считывания данных с помощью программного обеспечения и поиска текстового содержимого файла.

Документ в электронной форме должен быть полностью идентичен бумажному оригиналу.

Электронный ДДУ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью застройщика и дольщика либо усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

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