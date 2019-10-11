Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыРазведенных родителей могут обязать оплачивать жилье ребенку

Разведенных родителей могут обязать оплачивать жилье ребенку

11 октября 2019 г. 13687
Фото: © shutterstock.com

Родителей, которые после развода начинают жить отдельно от детей, могут обязать обеспечивать ребенку жилье. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Согласно Семейному кодексу каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка в случае особых обстоятельств. К таким обстоятельствам относят тяжелую болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними.

То есть если родитель выплачивает алименты, но их не хватает на дополнительные расходы из-за тяжелой болезни ребенка, суд может назначить дополнительные выплаты.

Правительство предлагает расширить список особых обстоятельств  и добавить туда отсутствие пригодного для постоянного проживания помещения.  Это позволит после развода заставить обоих родителей обеспечивать ребенка жильем, пишет "Российская газета".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>