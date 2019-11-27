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Реклама жилого комплекса с Тарантино стала поводом для дела ФАС

27 ноября 2019 г. 292
Фото: © shutterstock.com

В Коми ФАС возбудила дело по заявлению физлица – поступила жалоба на рекламу жилого комплекса с использованием образа американского кинорежиссера Квентина Тарантино.

Пост с рекламой был опубликован в соцсети "ВКонтакте".  В сообщении говорится, что знаменитый режиссер выбрал себе несколько квартир "с видом на заливные луга" в строящемся ЖК.

Пост размещен на личной странице мужчины, который занимается продажей недвижимости. Рекламу он разместил в то время, когда в Сети был популярен мем с изображением задумчивого Тарантино, гуляющего по различным местам, в том числе и квартирам.  

Фото: © vesma.today

ФАС считает, что реклама вводит потенциальных покупателей в заблуждение: из поста следует, что люди могут поселиться по соседству с голливудской звездой и даже получить роль в фильме. Текст сопровождают фотографии строительной площадки, по которой гуляет Тарантино. Во всем этом антимонопольная служба усмотрела признаки недостоверной рекламы, пишет "Коми Онлайн".

Дело будет рассмотрено 20 декабря 2019 года.

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