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Рекламу жилья с женской грудью признали оскорбительной

3 декабря 2019 г. 167
Фото: © fas.gov.ru

В Хабаровске реклама квартир с изображением полуобнаженной женской груди признана оскорбительной и непристойной. Соответствующее постановление вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Баннер с изображением женского бюста и слоганом "Большие квартиры, а не цены" был размещен на улице Тихоокеанской. На рекламу пожаловались в УФАС.

Сначала баннер и слоган был рассмотрен экспертным советом при Управлении ФАС по региону. Большинством голосов решили, что реклама нарушает законодательство, поскольку содержит "непристойный и оскорбительный образ".

После этого рекламу отправили на рассмотрение в "Рекламный совет" Петербурга, эксперты которого единогласно решили, что объект рекламы – квартира – смещен в сторону сексуального женского образа для дополнительного привлечения внимания.

В отношении компании, разместившей баннер, планирует возбудить административное дело.

Ранее ФАС привлекла к ответственности риелтора, который разместил в соцсети рекламу жилого комплекса с Квентином Тарантино – коллаж он использовал для продажи квартир в ЖК.

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