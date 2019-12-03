Рекламу жилья с женской грудью признали оскорбительной

В Хабаровске реклама квартир с изображением полуобнаженной женской груди признана оскорбительной и непристойной. Соответствующее постановление вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Баннер с изображением женского бюста и слоганом "Большие квартиры, а не цены" был размещен на улице Тихоокеанской. На рекламу пожаловались в УФАС.

Сначала баннер и слоган был рассмотрен экспертным советом при Управлении ФАС по региону. Большинством голосов решили, что реклама нарушает законодательство, поскольку содержит "непристойный и оскорбительный образ".

После этого рекламу отправили на рассмотрение в "Рекламный совет" Петербурга, эксперты которого единогласно решили, что объект рекламы – квартира – смещен в сторону сексуального женского образа для дополнительного привлечения внимания.

В отношении компании, разместившей баннер, планирует возбудить административное дело.

Ранее ФАС привлекла к ответственности риелтора, который разместил в соцсети рекламу жилого комплекса с Квентином Тарантино – коллаж он использовал для продажи квартир в ЖК.