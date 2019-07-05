Реновация промзон дала Москве более полумиллиона новых рабочих мест

В Москве за девять лет на территории бывших промышленных зон, которые прошли реновирование, было создано более 500 тысяч новых рабочих мест,

сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"За девять лет на территориях бывших промзон промзон создано более 500 тыс рабочих мест. Сейчас мы ведем работу в 50 промзонах - ЗИЛ, "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Красный строитель" и других", - сказал Марат Хуснуллин, выступая на Moscow Urban Forum.



После реновации на территории бывших промзон будет создана многопрофильная комфортная городская среда, добавил он.