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Реновация промзон дала Москве более полумиллиона новых рабочих мест

5 июля 2019 г. 677
фото: shutterstock.com

Сейчас город реорганизует 50 промзон. 

В Москве за девять лет на территории бывших промышленных зон, которые прошли реновирование, было создано более 500 тысяч новых рабочих мест, 
сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За девять лет на территориях бывших промзон промзон создано более 500 тыс рабочих мест. Сейчас мы ведем работу в 50 промзонах - ЗИЛ, "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Красный строитель" и других", - сказал Марат Хуснуллин, выступая на Moscow Urban Forum.

После реновации на территории бывших промзон будет создана многопрофильная комфортная городская среда, добавил он.

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