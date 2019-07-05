Реновация промзон дала Москве более полумиллиона новых рабочих мест

Сейчас город реорганизует 50 промзон.
В Москве за девять лет на территории бывших промышленных зон, которые прошли реновирование, было создано более 500 тысяч новых рабочих мест,
сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"За девять лет на территориях бывших промзон промзон создано более 500 тыс рабочих мест. Сейчас мы ведем работу в 50 промзонах - ЗИЛ, "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Красный строитель" и других", - сказал Марат Хуснуллин, выступая на Moscow Urban Forum.
После реновации на территории бывших промзон будет создана многопрофильная комфортная городская среда, добавил он.