Ресторанный холдинг открывает первый отель под собственным брендом

Диверсификация бизнеса и новые форматы тренд на рынке коммерческой недвижимости. Недавно стало известно о строительстве в Санкт-Петербурге крупнейшего в мире коливинга (что-то наподобие современного общежития, где можно жить и работать). Теперь ресторанный бизнес идет в отели. Так, в конце сентября ресторанный холдинг Ginza Project открывает первый отель под собственным брендом в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.

Гостиничный сегмент станет одним из приоритетных направлений для компании, отметил гендиректор и партнер Ginza Project Максим Ползиков.

"В проект ARKA привлечено порядка одного миллиарда рублей инвестиций, и нам удалось создать настоящее многофункциональное современное пространство. Разрабатывая концепцию, наша команда исходила из того, что современный отель – уже давно не просто комфортные номера, а полноценное место притяжения для жителей и гостей города", – сказал Максим Ползиков.

Девятиэтажный комплекс ARKA Hotel by Ginza Project расположен в центре Ростова-на-Дону. Комплекс площадью почти пять тысяч квадратов состоит из бутик-отеля ARKA на 70 номеров, двух ресторанов и пространства для конференций и мероприятий. Гостиница будет претендовать на четыре-пять звезд. Партнером проекта Ginza Project стал ростовский холдинг "КМ-союз".

Ginza Project – мультибрендовый холдинг основан в 2003 году бизнесменами Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным в Санкт-Петербурге. Ginza Project управляет более 150 проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Баку, Нью-Йорке и Лондоне. В портфеле компании не только рестораны, но и гастрономические общественные пространства, апартаменты и городские сервисы.