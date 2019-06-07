Резиденцию владимирского губернатора переделали в отель для вип-персон

Владимир Сипягин отказался после своего избрания от проживания в резиденции, поскольку у него есть свое жилье. Чтобы сократить расходы местной администрации, резиденцию решели переделать в отель для вип-персон.

Гостиница готова, работы завершены, но заявок пока не поступало, рассказал Сипягин РИА Новости. В отеле могут останавливаться как представители бизнеса, так и государственные лица – в случае необходимости комплекс может обеспечить все, что для этого требоваться.

В бывшей резиденции есть четыре номера категорий люкс, суперлюкс и даже эконом.