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Риелтор, обманувший более 70 человек, попался на наркотиках

30 июля 2019 г. 296
Фото: © shutterstock.com

В Саратове вынесли приговор риелтору, который обману более 70 человек, обратившихся к нему за услугами.

Несколько лет назад мужчина зарегистрировал ИП для оказания риелторских услуг. Он размещал в Интернете объявления о сдаче в аренду квартир и домов по низкой цене.

С клиентами он заключал договоры об оказании возмездных услуг, брал с них деньги и предоставлял адреса квартир и телефоны собственников. Позже выяснялось, что все это было обманом, но вернуть деньги клиенты уже не могли.

За 2 года жертвами мошенника стали 73 человека, сумма ущерба превысила 376 тысяч рублей.

Уже после возбуждения уголовного дела выяснилось, что риелтор причастен еще и к незаконному обороту наркотиков – их нашли при обыске.  

Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима, сообщает информационное агентство "Регион 64".

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