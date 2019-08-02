Риелторы в России будут работать по стандарту

Для российских риелторов разработали профессиональный стандарт, который систематизирует требования к умениям и знаниям специалистов, работающих с недвижимостью.

Документ разработала Торгово-промышленная палата РФ, он уже согласован Национальным советом при президенте по профессиональным квалификациям, говорится в пресс-релизе ТПП.

На основе профстандарта разработают средства для оценки квалификаций специалистов по операциям с недвижимостью и создадут трехступенчатую карьерную лестницу.

Риелторам нужно будет сдавать профессиональный экзамен, после которого в зависимости от подтвержденной квалификации они станут агентами, экспертами или брокерами. Соответствующую запись внесут в свидетельство о квалификации, которое, в свою очередь, будет внесено в государственный реестр квалификаций.

Согласно профессиональному стандарту, риелторы будут обязаны соблюдать конфиденциальность информации о клиенте, не вводить его в заблуждение, проявлять честность, не скрывать реальную стоимость объекта, не использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды, а также не клеветать на другие организации и коллег.

Внедрение профстандарта поможет упорядочить рынок недвижимости: будут заданы основные нормы профессии, риелторы станут делиться на тех, кто подтвердил квалификацию, и тех, кто не прошел оценку – клиенты смогут выбирать, к кому обратиться. Качество обучения специалистов, работающих с недвижимостью, станет выше, и рынок перейдет на новый уровень предоставления услуг, поясняют эксперты.