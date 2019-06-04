Росбанк присоединил ипотечный ДельтаКредит

Росбанк завершил присоединение ипотечного банка "ДельтаКредит". Для развития ипотечного бизнеса в объединенном банке создан филиал "Росбанк Дом", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ПАО Росбанк завершил процедуру реорганизации в форме присоединения АО "КБ ДельтаКредит" c открытием Филиала ПАО РОСБАНК "Росбанк Дом".1 июня 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие записи", - говорится в сообщении.

В результате присоединения клиентам стал доступен весь спектр банковских услуг группы Росбанк. Ипотечным кредитованием будет заниматься филиал банка "Росбанк Дом". После присоединения условия договоров, заключенных клиентами ранее банком "ДельтаКредит", включая условие о размере процентной ставки по кредитам, не изменятся.

"Название "Росбанк Дом" выбрано неслучайно. Понятие "Дом" отражает суть услуг и продуктов, которые помогают семьям воплотить в реальность их мечту о собственном жилье. Эффективная цифровая платформа "Дельтакредит" легла в основу ипотечной экосистемы группы Росбанк, которая открывает нашим клиентам максимально удобный доступ ко всему спектру сервисов, связанных с приобретением недвижимости", – сказал председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Весной Илья Поляков заявил, что ДельтаКредит присоединят к Росбанку до 1 июня, а объединенный ипотечный бизнес будет называться "Росбанк Дом".

Оба банка: и Росбанк, и присоединенный к нему ипотечный ДельтаКредит, входят в группу Societe Generale. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое.