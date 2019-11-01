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Россиян предложили освободить от платы за некачественную коммуналку

1 ноября 2019 г. 301

Депутаты Госдумы предлагают освободить россиян от платежей за некачественные услуги ЖКХ.

Документ с соответствующим предложением отправлен министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Автор идеи – депутат от ЛДПР Василий Власов – сообщил, что регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы на коммуналку и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам, а существующий порядок перерасчета и оплаты сложен и малопонятен.  

Поэтому депутат предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать неоказанные услуги по бесперебойной подаче холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления во время отопительного сезона. От платы предлагается освободить, если вода по своему составу и свойствам не соответствует российскому законодательству.

Между тем, эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что такая идея будет вредной для жилищно-коммунальной сферы. В России и так достаточно людей, которые не платят за коммуналку, и предложение Власова может создать у граждан "ложное мнение о том, что за услуги ЖКХ можно вовсе и не платить" ответственный секретарь экспертного  совета думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая считает, что инициатива не повысит качество коммунальных услуг и приведет к ухудшению статистики по долгам ЖКХ. Эксперт предполагает, что Минстрой идею не поддержит.

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