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Россиян защитят от высоких налогов на недвижимость

14 октября 2019 г. 143
Фото: © shutterstock.com

Правительство одобрило законопроект о новых механизмах кадастровой оценки недвижимости. Документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 12 октября, говорится на сайте кабинета министров. В сообщении подчеркивается, что таким образом будет усовершенствован закон "О государственной кадастровой оценке".

Законопроект устанавливает режим непрерывного надзора Росреестром за проведением кадастровой оценки и вводит персональную ответственность руководителей, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений.  Ошибки в процедуре определения кадастровой стоимости недвижимости будут рассматриваться в пользу ее владельца.

Глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов заявил "Российской газете", что усиление контроля сможет существенно снизить количество ошибок при кадастровой оценке, а персональная ответственность оценщиков за результаты защитит собственников недвижимости от некорректного определения кадастровой стоимости и как следствие несправедливого налогообложения.

Кадастровая стоимость недвижимости используется в том числе и для начисления налогов. В 2017 году был введен новый порядок проведения оценки, и это вызвало множество вопросов у граждан - особенно в тех случаях, когда кадастровая стоимость недвижимости стала значительно превышать рыночную.

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