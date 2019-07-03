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Россиянам до конца года начнут выдавать ипотеку под 2%

3 июля 2019 г. 1123
фото: shutterstock.com

Речь идет об обладателях "дальневосточного гектара" и молодых семьях, проживающих на Дальнем Востоке. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса.

 

Ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до конца года, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года", - сказал Александр Козлов, чьи слова приводят РИА Новости.

Льготная ипотека под 2% предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья, как квартир, так и домов. Получить льготную ипотеку смогут обладатели "дальневосточного гектара" и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Сейчас, по словам чиновника, на учете в качестве нуждающихся в жилье находится около 15,8 тысячи семей, а построить дом на своем дальневосточном гектаре готовы 8,2 тысячи человек.

 

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