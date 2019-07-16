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Россиянам предлагают платить за мусор по-новому

16 июля 2019 г. 260
фото: shutterstock.com

Оплачивать вывоз твердых бытовых отходов предлагают по количеству контейнеров.

 

Правительство России рассматривает возможность введения нового способа оплаты за мусор -  по числу баков, сообщил  исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

"Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату", - сказал Алексей Макрушин, чьи слова приводит ТАСС. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами, добавил он.

Сейчас стоимость услуги за вывоз мусора рассчитывается на основе статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубического метра отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе. Затем это число  делится на количество дней.

Весной глава правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотреть систему оплаты мусора. По его словам, она "не до конца справедлива" и нужно переходить от норматива "к оплате по факту".

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