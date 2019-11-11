Россиянам рассказали, как списать долги за ЖКХ

Российское законодательство не предусматривает списание долгов за жилищно-коммунальные услуги по желанию собственника, однако способы избавиться от них существуют.

Чтобы списать долги за коммуналку, можно признать себя банкротом. Это возможно, если общая задолженность гражданина составляет более 500 тысяч рублей, а доходы не позволяют выплачивать долги в течение 3 месяцев с момента, когда они должны быть оплачены. При этом закон не делит задолженность по видам, и списать могут не только долг перед банком или другим кредитором, но и долг за услуги ЖКХ, пишет "Российская газета".

Однако само по себе банкротство физлица в результате задолженности по ЖКХ невозможно – обычно такие долги списываются в довесок к другим.

Частично списать задолженность за коммуналку можно, подав заявление о пропуске УК срока исковой давности, который составляет 3 года. Если гражданин не платил дольше этого срока, к примеру, 5-6 лет, собственник может заявить в суде о пропуске истцом срока исковой давности, и с него взыщут задолженность только за 3 года.

Также можно уйти от задолженности за ЖКХ, если пристав вынесет постановление об окончании исполнительного производства – этот вариант актуален для асоциальных элементов, поскольку приставы обычно закрывают производство, если ничего не могут взыскать, поскольку должник не работает, не получает пенсию и не имеет имущества.

Все долги по ЖКХ списывает смерть должника. Родственники умершего должны направить копию свидетельства о смерти в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор заключен напрямую.