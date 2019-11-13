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Россиянам требуется помощь родителей, чтобы взять ипотеку

13 ноября 2019 г. 360
Фото: © shutterstock.com

Чтобы накопить на первоначальный взнос 16% россиян требуется помощь родителей.

Согласно результатам опроса, проведенного порталом "Авито Недвижимость", 41% россиян на первый взнос по ипотеке тратят свои деньги. 26% используют средства, вырученные от продажи другой недвижимости, а 16% просят помочь родителей.

9% опрошенных сообщили, что для оплаты первоначального взноса берут другой кредит. 8% вносят средства вместе с партнером, 3% продают ценное имущество, 2% прибегают к помощи друзей.

47% респондентов указали, что на первый взнос им не пришлось копить, 24% собирали необходимую сумму менее трех лет. В течение 3-5 лет на первоначальный взнос копили 15% опрошенных, 5% потребовалось от 6 до 8 лет, чтобы собрать нужную сумму. Более 8 лет на накопление первоначального взноса потратили 3% респондентов. 6% сообщили, что оформили кредит без первоначального взноса.

Чаще всего россияне берут ипотеку на 11-15 лет, второй по популярности вариант – 5-10 лет. Более 25 лет выплачивать кредит отважились лишь 6% респондентов.

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