Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыРоссияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

Россияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

23 ноября 2019 г. 431
Фото: © shutterstock.com

Россияне больше доверяют банкам, если они снижают ставки по ипотеке и проводят гибкую кредитную политику.

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН и Ассоциация российских банков провели исследование, в котором выяснили, что повышает у населения уровень доверия к банкам.

49% опрошенных отметили, что больше доверяют банкам, когда те снижают ставки по ипотечным кредитам. 47,5% обращают внимание на гибкую кредитную политику. 39% отметили прозрачность деятельности банком, доступность информации об их роли и работе на благо страны и граждан.

Россияне положительно относятся к банкам, которые инвестируют в экономику страны, содействуют созданию новых рабочих мест и занимаются "широкой и открытой" благотворительной деятельностью.

На уровне доверия сказывается также систематическое повышение финансовой грамотности населения и разъяснение роли банков в современном обществе в СМИ, передает РИА Новости.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>