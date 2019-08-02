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Россияне больше не хотят брать ипотеку

2 августа 2019 г. 170
Фото: © shutterstock.com

В России падает спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты. Среди жителей крупных городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали итоги опросов населения, проведенных весной и летом в города с населением более 250 тысяч человек, пишет "Российская газета".

В получении ипотечного кредита заинтересовано только 1,9% семей, еще 1,5% хотели бы взять автокредит. Только 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.

Снижение интереса к кредитам аналитики объясняют повышением заработной платы – способность россиян профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов выросла.

Стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте дает возможность россиянам тратить доходы, а не откладывать их на черный день.

Наибольший спрос на кредиты в настоящее время отмечен в Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Новороссийске и Набережных Челнах. Депозиты более всего востребованы в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.

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