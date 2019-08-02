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Россияне больше не хотят завтракать дома

2 августа 2019 г. 351
Фото: © shutterstock.com

Жители Москвы и российских городов-миллионников все чаще отказываются от домашнего завтрака в пользу кафе и ресторанов.

С июля 2018 года по июль 2019-го количество желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании NPD Group. В Москве и области таких людей стало больше на 16%, в Петербурге – на 4%.

Чтобы позавтракать, в кафе и рестораны приходят 11% посетителей. В Европе этот показатель составляет от 21% до 36% в зависимости от страны.

Таких людей в России могло бы быть и больше, но рост числа любителей позавтракать вне дома сдерживается невысокими доходами населения.  Однако культура потребления в стране меняется: те, кто еще несколько лет назад не готовы были тратиться на завтрак, сегодня придерживаются противоположной точки зрения.

Число посетителей ресторанов и кафе может расти из-за того, что россияне просто устали экономить и решили снова ходить в рестораны, однако такое оживление может быть лишь кратковременной реакции – доходы россиян не растут, и скоро они могут вернуться к прежней модели поведения.

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