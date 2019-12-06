Россияне купили новогодний тур по цене квартиры

Эксперты составили рейтинг самых дорогих туров, купленных российскими туристами на новогодние праздники.
Самым дорогим стал тур на Мальдивы – его стоимость составила 8,4 миллиона рублей. На эти деньги можно купить в Москве однокомнатную квартиру.
В стоимость тура входит двухнедельное проживание в 5-зведочном отеле для двоих туристов, питание по системе "все включено" и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт. Авиаперелет будет оплачиваться отдельно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на туроператора TEZ Tour.
На втором месте – двухнедельная поездка в Таиланд за 5,2 миллиона рублей. Третье место – у семейного тура в ОАЭ за 3,3 миллиона рублей.