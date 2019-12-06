Россияне купили новогодний тур по цене квартиры

Самым дорогим стал тур на Мальдивы – его стоимость составила 8,4 миллиона рублей. На эти деньги можно купить в Москве однокомнатную квартиру.

В стоимость тура входит двухнедельное проживание в 5-зведочном отеле для двоих туристов, питание по системе "все включено" и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт. Авиаперелет будет оплачиваться отдельно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на туроператора TEZ Tour.

На втором месте – двухнедельная поездка в Таиланд за 5,2 миллиона рублей. Третье место – у семейного тура в ОАЭ за 3,3 миллиона рублей.