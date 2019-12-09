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Россияне могут получить рассрочку на оплату ЖКХ

9 декабря 2019 г. 689
Фото: © shutterstock.com

Россияне могут потребовать от управляющей компании рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал "Российской газете" о трех видах рассрочки по оплате ЖКХ.

Обязательная рассрочка предоставляется, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25% превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочку дают на 12 месяцев, но взимают проценты.

Можно оформить и договорную рассрочку между собственником и УК либо ресурсоснабжающей организацией. Собственник в этом случае должен написать заявление, указать причины и период рассрочки. К заявлению рекомендуется приложить документы, подтверждающие обоснованность требований.  Управляющая компания или РСО могут и отказать в рассрочке, а также начислить проценты.

Существует и судебная рассрочка – ее потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. Адвокат отметил, что  суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков. Однако важно помнить, что ежемесячно придется оплачивать не только долги, но и текущую коммуналку.

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