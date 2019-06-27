Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 121 млрд рублей

Россияне в прошлом году не доплатили за услуги ЖКХ свыше 121 млрд рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, в прошлом году российские предприятия в сфере ЖКХ выставили россиянам счетов на сумму более 2,6 триллиона рублей. При этом получено от населения было свыше 2,5 триллиона рублей (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы).

"Россияне нарастили задолженность на 121,2 миллиарда рублей. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда недоплата составила 108,6 миллиарда. Получается, на каждый из 365 дней 2018 года пришлось в среднем по 330 миллионов рублей задолженности", - говорится в сообщении.

Причем, сильнее всего задолженность выросла в Московской области (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестане (+6,6 миллиарда), Челябинской области (+5,8 миллиарда) и Свердловской области (+ 4,2 миллиарда рублей). Это регионы с большим числом населением.

Однако, при пересчете сумм на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего не доплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4,4 тыс рублей. Далее идут Ингушетия – почти 4 тыс рублей. Затем следует Мурманская область, здесь каждый житель в среднем не доплачивает за коммуналку 3 тыс рублей. В лидерах – Камчатский край и Республика Коми - и там, и там задолженность составляет почти 2,9 тыс рублей на человека. В среднем же по стране в 2018 году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4%.

В пятерку наиболее дисциплинированных плательщиков вошли Астраханская область, где население оплатило 102% от суммы предъявленных счетов, Санкт-Петербург (со 100%-ной оплатой), а также Белгородская область (99%), Краснодарский край (98,4%), Ставропольский край (98,36%). Всего в России насчитывается 37 регионов, где платежная дисциплина выше, чем в среднем по стране.

Эксперты отмечают, что в прошлом году впервые появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета за коммуналку, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность. И даже перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги. Так, жители Санкт-Петербурга переплатили 639 млн рублей, а жители Астраханской области – 242 млн рублей.