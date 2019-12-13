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Россияне не хотят тратиться на новую мебель

13 декабря 2019 г. 507
Фото: © shutterstock.com

Желающих обновить интерьер россиян становится все меньше. Те же, кто планирует купить мебель в ближайшее время, сокращают расходы.

Больше половины тех, кто собирается покупать в ближайшее время мебель, планируют потратить на это не более  50 тысяч рублей. Два года назад таких было меньше 40%, говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ.

Выделить на мебель больше 50 тысяч рублей готовы сейчас только 37% опрошенных.  Расходы до 100 тысяч рублей смогут позволить себе 15%. 100-150 тысяч готовы потратить только 6% респондентов.

Покупать новую мебель планируют в основном люди в возрасте от 25 до 44 лет – 65% опрошенных. Чаще всего респонденты хотят обновить интерьеры спальни или гостиной, чуть реже – в детской и в ванной. Самый редкий вариант – обновление рабочего кабинета или кухни.

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