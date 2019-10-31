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Россияне не верят в дешевую ипотеку

31 октября 2019 г. 288
Фото: © shutterstock.com

Чуть менее половины россиян считают, что к 2024 году ставки по ипотеке не опустятся ниже 8%.

Снизить ипотечные ставки поручил президент России Владимир Путин. Правительство и Центробанк постепенно должны снижать ставки сначала до 9%, затем до 8% и ниже.

Согласно опросу, проведенному фондом "Общественное мнение", только 34% россиян считают выполнение президентских указаний возможным. 42% участников опроса считают, что поручение к 2024 году выполнено не будет.

19% россиян допускают возможность взять ипотеку, а 72% исключают для себя такую возможность. При этом 9% из тех, кто ипотеку брать не захотел, изменили свое мнение, когда их спросили о готовности к ипотеке при ставке на уровне 8%.

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