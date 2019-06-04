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Россияне опасаются покупать новостройки по новым правилам

4 июня 2019 г. 537
Фото: © shutterstock.com

Потенциальные покупатели новостроек хотят взять тайм-аут, чтобы разобраться в новых правилах.

С 1 июля в России вступает в силу реформа долевого строительства. Новостройки будут продавать не по ДДУ, а с применением счетов эскроу, на которых будут храниться деньги покупателей. Застройщики же будут возводить дома на средства, взятые у банков в кредит.

Новая схема увеличивает загрузку на застройщика, и это может отразиться на ценах на жилье. С точки зрения покупателей проектное финансирование – более надежный, но и более дорогой вариант покупки жилья, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Бон Тон".

Только 9% опрошенных хотят покупать жилье с применением эскроу-счетов. 24% участников опроса предпочитают купить новостройку сейчас, еще по старым правилам – с использованием ДДУ.

16% опрошенных покупают жилье без учета проводимой реформы, в приоритете – житейская ситуация, которая побуждает заниматься решением жилищного вопроса сейчас.

Более половины респондентов (порядка 51%) проголосовали в пользу тайм-аута: потенциальные покупатели хотят как следуют разобраться в ситуации и понаблюдать за рынком.

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