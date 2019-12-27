Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыРоссияне перестали беспорядочно скупать квартиры за границей

Россияне перестали беспорядочно скупать квартиры за границей

27 декабря 2019 г. 369

Российские граждане, вкладывающие деньги в зарубежную недвижимость, перешли к более осмысленному вложению средств. Они уже не скупают беспорядочно квартиры, как раньше, а четко просчитываю выгоду, которую может им принести жилье.

Наиболее популярными для российских инвесторов остаются Великобритания, Германия и ряд средиземноморских стран.  

В Великобритании россияне предпочитают вкладываться в реконструкцию недорогого жилья и апартаментов, а вот к Германии постепенно теряют интерес из-за высоких налогов и слабой ликвидности, говорится в обзоре CFS Management.

Зато большее внимание российские граждане стали уделять недвижимости Восточной Европы, в частности Венгрии и Польши.

Среди средиземноморских стран наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций стала Турция: покупка жилья для последующей сдачи в аренду может принести доход до 10% годовых. Один из весомых плюсов турецкой недвижимости – ее практически круглогодичная заполняемость, отмечают аналитики.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>