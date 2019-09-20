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Россияне стали чаще возвращать деньги за покупку недвижимости

20 сентября 2019 г. 192
Фото: © shutterstock.com

Россияне стали чаще пользоваться законной возможностью вернуть налоговый вычет.

В  России налоговый вычет составляет 13%, и его можно вернуть после покупки квартиры, расходов на образование, страхование и лечение.

Максимальная сумма, которую можно вернуть, ограничена планкой в 2 миллиона рублей – то есть, человек может вернуть 260 тысяч рублей уплаченного налога. Дополнительно к вычету можно вернуть расходы на уплату процентов по ипотеке, в этом случае предельная сумма расходов составит 3 миллиона рублей.

По данным Федеральной налоговой службы, сумма налога, заявленная россиянами к возврату из бюджета, в текущем году составила 195,1 миллиарда рублей – это на 12% больше, чем в 2018-м.

Самыми популярными вычетами остаются имущественные, чаще всего их заявляют в связи с покупкой жилья. В 2019 году за таким вычетом обратились 3,8 миллиона человек, это на 6% больше, чем в 2018-м.

1,5 миллиона россиян заявили о желании получить вычет по расходам на обучение, лечение и покупку лекарств, на благотворительность, добровольное пенсионное страхование или страхование жизни. На эти расходы можно получить вычет 120 тысяч рублей и вернуть из уплаченных налогов не более 15,6 тысячи рублей.

Более 50 тысяч человек (на 70% больше, чем в прошлом году) обратились за вычетом на сумму ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета, которые открываются, чтобы вкладываться в фондовый рынок.

В ФНС  рост спроса на вычет связывают с растущей финансовой грамотностью населения, пишет "Российская газета". Кроме того, обратиться в налоговую и отправить все документы можно онлайн.

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