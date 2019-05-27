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Россияне стали заключать брачные контракты ради ипотеки

27 мая 2019 г. 314
Фото: © shutterstock.com

В России за последние 4 года резко выросло число заключенных брачных контрактов. В прошлом году россияне заключили 110 тысяч таких договоров, с начала этого года подписано около 25 тысяч контрактов.

Брачные договоры супруги оформляют, чтобы взять ипотеку, пишет "Российская газета". Когда муж или жена не имеют работы или же получают небольшую зарплату, банк может отказать в кредите.

Выходом и становится брачный контракт, в котором указано, что приобретаемая квартира станет личной собственностью платежеспособного супруга – он и будет нести ответственность по возврату кредита.

Брачные контракты обязательно заверяются у нотариуса и, подчеркивают эксперты, не ущемляют кого-то из супругов, а придают имущественной стороне брака стабильность и предсказуемость.

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