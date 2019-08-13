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Россияне тратят на товары для дома втрое больше, чем два года назад

13 августа 2019 г. 144
Фото: © shutterstock.com

Почти в три раза с 2017 года выросли траты россиян на товары для дома, ремонта и мебель.

В мае-июне 2017-го расходы россиян на товары для дома, ремонта и мебель составили 136,9 тысячи рублей, за тот же период 2019-го – более 380 миллионов. При этом увеличение объема покупок не зависит от сезонности, пишет РБК со ссылкой на исследование МТС Банка.

На строительные материалы в мае-июне 2017-го клиенты банка потратили 109,4 миллиона рублей, а в 2019-м – 181,8 миллиона.

Основными причинами роста таких трат стала реализация отложенного спроса на обустройство дома и улучшение жилищных условий, считают аналитики. Росту расходов на товары для дома способствовал также ипотечный бум последних лет, вызванный снижением ставок.

А вот спрос на товары для дач с 2017 года упал в пять раз. В мае-июне 2017-го на садовый инвентарь, саженцы, семена и удобрения клиенты банка потратили 100,9 миллиона рублей, а за тот же период 2019-го – 21,6 миллиона.

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