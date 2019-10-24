Россияне уходят на ипотечные каникулы из-за снижения доходов

Этим летом в России заработала программа ипотечных каникул. Воспользоваться ими могут заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Таковыми считаются - потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по кредиту должен превышать половину среднемесячного дохода). Также уйти на ипотечные каникулы могут россияне, у которых увеличилось количество иждивенцев на содержании.

Каникулы предоставляются на шесть месяцев. В это время можно уменьшить размер выплат по кредиту, либо вовсе приостановить их. Это никак не отразится на кредитной истории заемщика. Воспользоваться преференцией можно только один раз, а сама недвижимость должна быть единственной. Также существует ограничение по размеру кредита - 15 млн рублей. Чтобы получить ипотечные каникулы нужно написать соответствующее заявление в банке и предоставить необходимый пакет документов.

Наиболее частая причина обращений – снижение дохода заемщика

Ипотечные каникулы пока не пользуются огромной популярностью. Об этом свидетельствуют данные экспертов и банков, опрошенных редакцией Вести. Недвижимость. В настоящее время в России не отмечается существенного спроса на ипотечные каникулы, а доля таких заявок сопоставима с объемом обращений по программам реструктуризации, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Стоит отметить, что сами россияне исправно выплачивают ипотеку. Так, по данным ЦБ, доля просроченной задолженности составляет 1% при общем объеме выданной ипотеки в 7,1 трлн рублей. Число, поданных заявлений на ипотечные каникулы, варьируется от 100 до 3500 в разных банках. В основном россияне хотят уйти на ипотечные каникулы из-за плохого финансового положения, и просят приостановить платежи.

С момента официального запуска ипотечных каникул к нам поступило около 100 обращений. Основными причинами являются: потеря работы, снижение дохода и увеличение количества иждивенцев, рассказывает руководитель по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. "На сегодняшний день 18 заемщиков воспользовались льготным периодом", - отмечает он.

В Росбанке желающих уйти на ипотечные каникулы оказалось в четыре раза больше, но в целом цифра выглядит достаточно скромно. "С начала действия программы мы получили от заемщиков около 400 обращений с требованием предоставить ипотечных каникул. Доля таких обращений составляет менее 0,5% от общего числа заемщиков. Чаще всего клиенты запрашивали приостановку платежей по кредиту",- говорит замруководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин.

В ВТБ с начала запуска программы поступило более 1400 обращений. "Абсолютное большинство клиентов при направлении заявлений-требований на предоставление ипотечных каникул выбирают полную приостановку платежей", - рассказали в пресс-службе банка.

Есть банки, в которых заявлений на ипотечные каникулы - единицы. Например, такая ситуация в Крыму. По данным Российского национального коммерческого банка (РНКБ, один из двух работающих на полуострове), с начала запуска программы поступило 6 заявок. Заемщики хотели приостановить платежи в рамках каникул из-за ухудшения финансового состояния, пояснили в пресс-службе РНКБ.

Больше всего желающих воспользоваться ипотечными каникулами в Сбербанке (на него приходится примерно половина всех ипотечных выдач в стране). За почти 2,5 месяца, которые прошли с момента вступления в силу закона, мы получили более 3,5 тысяч заявок на ипотечные каникулы. Спрос стабилен – мы фиксируем его и по консультационным запросам и по количеству заявлений, рассказывает директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.

"Наиболее частая причина обращений - снижение дохода заемщика, а наиболее часто запрашиваемый вариант - приостановка платежей на максимально возможный (на шесть месяцев)", - отмечает он.

Одобряют каждую вторую заявку

Однако на практике уйти на ипотечные каникулы могут далеко не все желающие. Зачастую заемщики не соответствуют закрепленным в законодательстве критериям, в частности по снижению дохода, отмечает Екатерина Щурихина. Следовательно, получают отказы. По словам замруководителя "Росбанк Дом", из 400 полученных заявок только четверть соответствовали условиям программы.

Отказы возможны в основном по двум причинам. Первая - ситуация, в которой оказался заемщик, не соответствует условиям закона. Вторая - мы получили в работу неполный пакет документов, который не позволяет принять решение, поясняет директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

"Если заемщик предоставил неполный пакет документов, мы запрашиваем недостающие документы. Пока количество таких дополнительных запросов приходится почти на половину заявок, а уже из полностью скомплектованных заявок, с которыми можно работать, мы одобряем каждую вторую", - отмечает он.

Поэтому при подаче заявки на предоставление ипотечных каникул следует внимательно изучить их критерии. Кроме того, необходимо взвешенно принимать решение об использовании данного инструмента. Тем более, что воспользоваться преференцией можно один раз, отмечают банкиры. По мнению Дениса Кузнецова, ипотечные каникулы не нужно брать для того, чтобы "отдохнуть" от кредита. Это инструмент поддержки в период, когда у заемщика действительно нет возможности платить по кредиту в соответствии с графиком.

"Если же, несмотря на фактическое соответствие ситуации нормам закона, заемщик может обслуживать ипотеку, мы рекомендуем продолжить платежи и сохранить на будущее возможность воспользоваться ипотечными каникулами", - советует он.

Не только ипотечные каникулы

Сами банки обещают не оставлять заемщика один на один с трудностями, даже если он не смог уйти на ипотечные каникулы. Ему могут предложить воспользоваться программой реструктуризации. По данным ВТБ, за последние пять лет программой воспользовались более 7,5 тысяч заемщиков.

Реструктуризация кредита - изменения условий погашения кредита. Например, пересмотр ежемечного платежа, увеличение срока выплат. Эти действия направлены на облегчение обслуживания долга.

Если мы не смогли предоставить клиенту ипотечные каникулы, это не значит, что мы отказали ему в поддержке, продолжает директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

"Мы внимательно рассмотрим ситуацию и предложим другие инстурменты. Это может быть реструктуризация задолженности, которая пользуется большей популярностью, чем каникулы. Условия реструктуризации – сроки, размер и порядок внесения платежей и процентов зависят от конкретной ситуации клиента. Если у заемщика уже есть просроченная задолженность, то мы тем более рекомендуем обратиться в банк за консультацией для поиска оптимального решения", - говорит банкир.

Что касается будущего ипотечных каникул, то спрос на них будет определяться экономической ситуацией в стране. Как правило, количество обращений за реструктуризацией кредитов увеличивается при возникновении кризисных явлений, поясняет замруководителя "Росбанк Дом". Однако, по его мнению, в текущих экономических условиях предпосылок к увеличению заявок на ипотечные каникулы нет.

В ближайший год возможен рост спроса на ипотечные каникулы из-за снижения реальных доходов населения, отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". В Сбербанке считают, что ипотечные каникулы будут пользоваться стабильным спросом. Это обсуловллено самим механизмом ипотечных каникул – это своего рода гарантия поддержки заемщика на случай непредвиденных обстоятельств.