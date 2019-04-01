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Россияне все чаще предпочитают снимать квартиру, а не покупать

1 апреля 2019 г. 948
Фото: © shutterstock.com

Снижение доступности жилья и падение реальных доходов все чаще заставляют россиян отказываться от покупки квартиры в пользу аренды.

Спрос на долгосрочную аренду в крупных городах страны растет. Вместе с ним растут и цены, но бесконечным этот рост не будет, пишет "Коммерсант".

Средняя стоимость аренды квартиры в России в марте составила 15,9 тысячи рублей. При этом в Москве однокомнатная квартира, по данным  ЦИАН, сдается в среднем за 35,8 тысячи – за год съемные однушки подорожали на 10%.

В Петербурге снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 23,7 тысячи рублей, подорожание составило 9,4% за год.

В регионах сильнее всего, по данным "Авито Недвижимость" подорожало съемное жилье в Казани и Красноярске – на 9,7 и 8,4 процента соответственно.

Россияне все чаще решают подождать с покупкой жилья, говорят эксперты. Видя растущий спрос на аренду, собственники повышают цены, но бесконечно дорожать съемные квартиры не смогут: у большинства арендаторов продолжат снижаться доходы, и дорогое жилье они уже не потянут.

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