Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей

Почти столько же за ЖКУ должны предприятия и юрлица. Общий долг достиг 1,1 трлн рублей.

Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала превысил 564 миллиарда рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего россияне задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

Также в министерстве рассказали, что долги промышленных и прочих потребителей (юрлица, за исключением бюджетных организаций) за ЖКУ по итогам первого квартала увеличились на 1,2% до 530,2 миллиардов рублей.

Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 триллион рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средняя сумма долга за ЖКУ, которую взыскивают через суд, составляет 43 тысячи рублей.