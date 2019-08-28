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Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей

28 августа 2019 г. 167
фото: globallookpress.com

Почти столько же за ЖКУ должны предприятия и юрлица. Общий долг достиг 1,1 трлн рублей.

 

Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала превысил 564 миллиарда рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего россияне  задолжали за теплоснабжение  — 146,4 миллиарда рублей.

Также в министерстве рассказали, что долги промышленных и прочих потребителей (юрлица, за исключением бюджетных организаций) за ЖКУ по итогам первого квартала увеличились на 1,2% до 530,2 миллиардов рублей.

Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 триллион рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средняя сумма долга за ЖКУ, которую взыскивают через суд, составляет 43 тысячи рублей.

 

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