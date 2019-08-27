Россиянин продал квартиру, чтобы выйти из тюрьмы, но его подвел друг

Житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве – он убедил друга продать квартиру, а деньги оставил себе.

31-летний астраханец в разговоре с другом, отбывающим наказание в тюрьме, заявил, что поможет тому с условно-досрочным освобождением, но для этого нужно дать взятку в 600 тысяч рублей.

Осужденный выдал своей жене нотариальную доверенность, по которой и была продана недвижимость – денег хватило бы на взятку. Но предприимчивый приятель решил оставить всю сумму себе, а своего друга – за решеткой. Теперь тюремный срок грозит и ему, пишет сайт obzor.io.