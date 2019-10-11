Россиянин выплатил чужой долг, чтобы купить квартиру

У хозяйки квартиры были долги по ЖКХ, налогам и уголовный штраф. Также женщина не платила алименты на содержание 5-летней дочери, живущей в детдоме, передает РИА Новости.

Часть суммы приставы взыскали с банковских счетов женщины и запретили ей продавать недвижимость. Однако покупатель, решивший купит квартиру, не испугался препятствия и решил погасить задолженность продавца ради выгодной сделки. Необходимую сумму он внес на депозитный счет районного отдела ФССП.

Сделка в итоге состоялась. Дальнейшие выплаты алиментов будет контролировать судебный пристав.