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Россиянин выплатил чужой долг, чтобы купить квартиру

11 октября 2019 г. 2971
Фото: © shutterstock.com

Житель Петербурга выплатил 400 тысяч рублей чужого долга ради приобретения квартиры.

У хозяйки квартиры были долги по ЖКХ, налогам и уголовный штраф. Также женщина не платила алименты на содержание 5-летней дочери, живущей в детдоме, передает РИА Новости.

Часть суммы приставы взыскали с банковских счетов женщины и запретили ей продавать недвижимость. Однако покупатель, решивший купит квартиру, не испугался препятствия и решил погасить задолженность продавца ради выгодной сделки. Необходимую сумму он внес на депозитный счет районного отдела ФССП.

Сделка в итоге состоялась. Дальнейшие выплаты алиментов будет контролировать судебный пристав.

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