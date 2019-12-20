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Россиянин выплатил долг в 3 миллиона, чтобы не остаться без квартиры

20 декабря 2019 г. 465

Житель Саратова, долгое время уклоняющийся от выплаты долга, нашел 3 миллиона рублей после того, как приставы наложили арест на его квартиру.

3 миллиона рублей мужчина задолжал банку. Кредитная организация обратилась в суд, который удовлетворил ее требования, но ни судебное решение, возбужденное судебными приставами исполнительное производство не произвели впечатления на должника – мужчина платить отказывался.

Только перспектива лишиться квартиры простимулировала его погасить долг. Приставы наложили на недвижимость арест, пригрозили, что выставят ее на торги, и лишь после этого должник явился и выплатил всю необходимую сумму, пишет "Версия Саратов".

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