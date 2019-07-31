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Россиянка отсудила у соседей компенсацию за собачий лай

31 июля 2019 г. 353
Фото: © shutterstock.com

Жительница Ярославля, устав от постоянного собачьего лая, доносящегося из соседней квартиры, пошла в суд.

Свои моральные страдания россиянка оценила в 50 тысяч рублей. Она рассказала, что в квартире этажом ниже круглосуточно лает собака, и из-за этого лая невозможно отдохнуть.  Женщина обращалась и в управляющую компанию, и в полицию, но собака продолжала лаять.

Хозяева собаки не являются владельцами квартиры – они ее снимают. Собственница регулярно наведывалась туда. В суде она заявила, что в квартире чисто, собака вела себя спокойно, претензий со стороны жильцов – нет.

Владельцы животного рассказали, что дают своему псу успокоительное, и сейчас он не лает, с ним занимаются и стараются не оставлять одного.

Административная районная комиссия, в свою очередь, предоставила материалы, согласно которым в один из дней с 11 вечера и до 2 ночи из квартиры раздавался собачий лай – это подтвердил протокол об административном нарушении и материалы полиции.

Хозяйку квартиры в итоге оштрафовали на 200 рублей и с нее же взыскали моральную компенсацию в пользу соседки. Правда изначальные 50 тысяч рублей суд сократил до 5.

Виновником судебной тяжбы оказался маленький джек-рассел-терьер, пишет сайт YarNews.

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