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Российские банки отказываются принимать маткапитал как первый взнос по ипотеке

5 ноября 2019 г. 528
Фото: © shutterstock.com

Российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке для семей с детьми.

Получатели материнского капитала не могут оформить льготный кредит под 5-6% годовых в крупнейших кредитных организациях, пишут "Известия". В банках изданию сообщили, что средства маткапитала для первоначального взноса использовать невозможно, поскольку застройщики не хотят ждать несколько месяцев перевод из Пенсионного фонда.

В Сбербанке пояснили, что материнский капитал для ипотечного кредитования у них можно использовать, но только если застройщик согласиться ждать перечисления средств.

При этом небольшие банки средства материнского капитала в качестве первоначального взноса принимают.

В ЦБ РФ сообщили, что отказ крупных банков принимать субсидию в качестве первого взноса не нарушает закон.

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