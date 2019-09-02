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Российские туристы стали чаще отдыхать в дорогих отелях

2 сентября 2019 г. 175
Фото: © shutterstock.com

Российские туристы в этом году стали чаще бронировать отели уровня четыре или пять звезд, а дешевые гостиницы их интересуют меньше, чем раньше.

Самым популярным вариантом размещения стали четырехзвездочные отели – на них пришло 35% заказов от организованных туристов, подсчитали в Travelata.ru.

На гостиницы в пять звезд пришлось 27% бронирований, примерно столько же на "трешки" – в прошлом году они были более популярны.

4% туристов выбрали отели уровня "две звезды", и это в полтора раза меньше, чем год назад. Турпоток на виллы или в апартаменты сократился вдвое – до 2%.

65% туристы, забронировавших туры этим летом, оплатили систему "все включено" и "ультра все включено". На втором месте по популярности туры с завтраком или двухразовым питанием.

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