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Российские власти ожидают снижения ипотечных ставок

7 июня 2019 г. 113
Фото: © shutterstock.com

Ставки по ипотеке в России снизятся – об этом заявили и вице-премьер Виталий Мутко, и глава Сбербанка Герман Греф.

Мутко ожидает снижения ставок во второй половине этого года. "Мы сейчас ориентируемся на макроэкономические показатели, на ту работу, которую проводили Центробанк и Минфин", - заявил он РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума​​​.

Свою роль, по словам вице-премьера, сыграет электронная форма выдачи кредитов и докапитализация банка "Дом.рф" на 200 миллиардов.

Если же ставка по ипотеке не снизится к январю 2020 года, правительство предложит меры и механизмы по снижению ставки к 2024 году.

Герман Греф отметил, что в России пройден пик инфляции, поэтому ставки пойдут вниз. Однако, когда они достигнут "психологически важной цифре 8%", пока не ясно.

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