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Российским семьям начинают списывать часть ипотеки

25 сентября 2019 г. 618
фото: shutterstock.com

Речь идет о погашении 450 тысяч рублей для семей, в которых родился третий или последующие дети.

 

С 25 сентября банки по всей России начали прием заявок от многодетных семей на списание 450 тысяч рублей по уже оформленным ипотечным кредитам, сообщили в пресс-службе "Дом.РФ".

В сентябре власти утвердили правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Право на компенсацию до 450 тысяч рублей получили семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. С 25 сентября постановление вступило в силу. "Дом.РФ" является оператором государственной программы. 

Для получения поддержки заемщикам необходимо обращаться в банк, где обслуживается ипотечный кредит, рассказали в "Дом.рф". К заявлению о погашении части ипотеки необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы: документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома.

После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ будет перечислять денежные средства на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита. Подробную информацию об условиях программы можно получить на сайте ДОМ.РФ, а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.

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