Российский сенатор хочет купить Усачевский и Центральный рынки

Компания "Синдика" сенатора и бывшего президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова обсуждает с Gremm Group Михаила Горяинова покупку Центрального и Усачевского рынков и торгового дома "Перовский" в Москве, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на партнера одной из сторон сделки и топ-менеджера компании, претендовавшей на часть активов.

Президент "Синдики" Олег Эскиндаров подтвердил изданию, что покупка "Перовского" рассматривается, однако подробностей не раскрыл, сославшись на конфиденциальность информации.

Владелец компании Gremm Group Михаил Горяинов заявил РБК, что информация о продаже Усачевского и Центрального рынков "Синдики" не соответствует действительности. От комментариев по поводу возможной продажи "Перовского" Горяинов отказался.

"Ведомости" также отметили, что продаже активов могут помешать судебные разбирательства между Горяиновым и основателем "Пятерочки" и владельцем сети "Верный" Андреем Рогачевым. В прошлом году Высокий суд Лондона запретил Горяинову совершать сделки с имуществом стоимостью 9 млн фунтов. Представитель Gremm Group заверил "Ведомости", что все ограничения с активов сняты. Рогачев же заявил, что Усачевский рынок является спорным, и пообещал оспорить продажу, если она состоится.

Центральный и Усачевский рынок – одни из самых популярных торговых объектов в столице. Здесь наряду с торговыми рядами располагаются фудкорты. Площадь объектов порядка 5 тыс кв м (каждого). ТЦ "Перовский" площадью 18 тыс кв м расположен с метро "Новогиреево". Стоимость всех трех объектов эксперты оценивают в 6-6,5 млрд рублей.

"Синдика" создана в начале 90-х бывшим президентом Кабардино-Балкарии, членом Совета Федерации Арсеном Каноковым. По данным РИА Новости, компания управляет более чем 40 рынками и торговыми центрами в разных регионах России общей площадью более 500 тыс кв м и восемью отелями в Сочи. Один из крупнейших объектов компании - строительный рынок "Синдика" на МКАД – сильно пострадал при пожаре в 2017 году.