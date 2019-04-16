Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией

Выводы сделали на основе анализа продаж в пилотных проектах, где у одного и того же застройщика можно купить аналогичные квартиры с использованием эскроу-счетов и без них. По словам управляющего директора – начальника управления финансирования недвижимости Сбербанка Светланы Назаровой, покупатели готовы переплатить около 5% за страховку в виде эскроу.

Однако она добавила, что проекты только начали работу по новой системе, поэтому репрезентативной выборки пока нет. "Тем не менее, сейчас виден интерес со стороны физических лиц", — отметила Назарова.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стаисшин призвал граждан покупать не ждать и покупать квартиры уже сегодня. "Не надо ничего ждать ни 1 июля, ни 21 июля, если есть возможность купить квартиру — значит идите и покупайте", - приводит его слова "Интерфакс".

Строительная отрасль России с 1 июля переходит на модель проектного финансирования, когда деньги покупателей хранятся на эскроу-счетах в банках, а дома строят за счет кредитных средств. Застройщик получает деньги граждан, только когда передает им ключи от квартир.