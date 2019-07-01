Сбербанк предлагает усовершенствовать закон о долевом строительстве

Пока закон учитывает далеко не все нюансы отрасли, считают в Сбербанке.

Сбербанк планирует направить предложения в Госдуму и Минстрой по совершенствованию закона о долевом строительстве, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов.

По его словам, пока закон о долевом строительстве пока несовершенен и учитывает далеко не все нюансы отрасли.

"Сейчас Совет Федерации принял законопроект по внесению в него изменений, но мы полагаем, что и новая редакция также потребует улучшений. Поэтому сейчас мы, как и ряд других участников рынка, планируем направить ряд предложений в Государственную Думу и Минстрой и приложим все усилия, чтобы они были учтены", - сказал Анатолий Попов, чьи слова приводит пресс-служба Сбербанка.

Анатолий Попов отметил, что принятый законопроект уже частично урегулировал вопрос межевания земельного участка. В новых поправках, например, при межевании земельного участка не требуется согласие дольщиков и банка, если иное не предусмотрено договором. При наличии градостроительного плана и разрешения на строительство больше не нужно получать градостроительные планы образованных или измененных земель: при прохождении процедур используется план исходного участка. По нашей экспертной оценке, это сократит срок межевания на один месяц.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.