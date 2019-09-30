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Сбербанк с 1 октября вновь снижает ставки по ипотеке

30 сентября 2019 г. 393
фото: shutterstock.com

В среднем уменьшение ставок составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотеки других банков и 0,3 п.п. для большинства жилищных кредитов.  

Теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — от 8,8% годовых, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Понижение ставок произойдет 1 октября. 

Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%. 

Это будет третье снижение за год. В мае Сбербанк снизил ставки на 0,3–0,6 процентного пункта, а в августе — на 0,7 п. п. В начале сентября Банк России вновь (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

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