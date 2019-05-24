Сбербанк снижает ипотечные ставки

С 25 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Ставки снизятся на 0,3-0,6 процента. Решение, по словам Грефа, связано с "переломом тренда" – инфляция будет снижаться.

На 0,6 процента снизятся ставки на кредиты на покупку готового жилья, загородной недвижимости, строительство жилого дома или нецелевого кредита под залог недвижимости.

На 0,3 процента снизятся ставки по ипотеке на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

В итоге базовая ставка на покупку готового жилья снизится до 10,8 процента годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6 процента.

Базовая ставка на кредиты на строящееся жилье снизится до 10,6% годовых, минимальная ставка в рамках программы субсидирования составит 8,2 процента.