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Сбербанк снижает ставки рефинансирования ипотеки

28 ноября 2019 г. 321
фото: shutterstock.com

Рефинансировать ипотечный кредит другого банка можно от 9% годовых. 

Сбербанк снижает на 0,5% ставки рефинансирования ипотечных кредитов других банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 29 ноября 2019 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых", - рассказали в пресс-службе.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки на 0,3 п.п. на покупку готового жилья и на 0,4 п.п. на жилье в новостройках. В шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке - от 8,5%.

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