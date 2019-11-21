Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снова снижает ипотечные ставки. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Так, в среднем ставки по ипотеке на вторичном рынке уменьшились на 0,3 п.п. Кроме продуктов "Военная ипотека", "Рефинансирование под залог недвижимости" и Программы государственной поддержки для семей с детьми.

"Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область", - рассказали в банке.

Это четвертое понижение ставок за год. В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования. В мае банк снижал ставки на 0,3–0,6 процентного пункта, а в августе - на 0,7 п. п.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, что ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка. В октябре Банк России последний раз уменьшил ключевую ставку. Впервые с докризисного 2014 года сразу на 50 п.п. Таким образом, ключевая ставка опустилась до 6,5%. Само понижение стало четвертым за год.