Сбербанк запустил ипотеку под 1% на жилье с эскроу

Такая ставка будет доступна многодетным семьям, которые купят квартиру в новостройках через эскроу-счета. Льготная ставка будет действовать на сроке строительства. Максимальная скидка составит 4% от текущих ставок банка.

Первого ноября Сбербанк запускает комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир с применением эскроу-счетов, по которому можно оформить ипотеку с дополнительным дисконтом. Минимальная ставка по таким кредитам составит 1% годовых - для участников программы льготной семейной ипотеки, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Программу анонсировал на конференции по девелопменту и жилой недвижимости в Санкт-Петербурге зампредседателя правления банка Анатолий Попов. Тогда топ-менеджер рассказал, что Сбербанк намерен запустить специальную программу, в рамках которой покупатели квартир через эскроу-счета смогут получить существенный дисконт.

Как это работает

Модернизированное комплексное предложение будет доступно для застройщиков и покупателей. Оно доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории России, но при выполнении двух условий. Первое – жилой проект строится по схеме эскроу-счетов для расчетов; второе - покупатель (физическое лицо) оформляет ипотеку в Сбербанке.

Данный инструмент позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя, который оформляет ипотеку. Снижая ставку, сам застройщик получит возможность повысить темпы продаж. Девелопер сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

У покупателя квартиры появляется возможность выбора установления процентной ставки.

От чего зависит размер скидки

У покупателя квартиры, которому застройщик перераспределил свою скидку, есть две опции: единый дисконт на весь срок кредита или дисконт только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка и будет действовать в течение всего срока кредита.

Во втором варианте дисконт составит до 4% годовых от текущих ставок. Но скидка будет действовать только на этапе строительства. После ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.

"Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта — 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы", - отметили в пресс-службе.

Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5% до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки.

Подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно на DomClick.ru.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.