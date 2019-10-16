Сэкономить на отоплении: как платить за тепло в два раза меньше

В этом году начало отопительного сезона было особенно долгожданным. Температура воздуха беспощадно стремилась к нулю, в некоторых регионах даже выпал снег. В квартирах было почти также холодно, как на улице. В ожидании теплых батарей россияне спасались кондиционерами, обогревателями, включенными духовками. Пользователи соцсетей даже запустили флешмоб с хэштегом "Я/Мы отопление", пытаясь приблизить тем самым отопительный сезон.

Теперь, когда батареи наконец-то потеплели самое время задуматься над тем, сколько мы тратим на отопление, а главное – как сэкономить на коммунальных платежах за тепло. Разбираться в этом вопросе редакции Вести. Недвижимость помог директор по развитию компании Global Radiatori Роман Шидлаускас.

Сколько точно в цифрах

Стоит отметить, что сегодня почти 80% платежки приходится на оплату тепла и других ресурсов. Причем начисление платы за тепло – порой абсолютно запутанная схема, особенно в случаях, где платежи делятся на 1/12 (на ежемесячные платежи независимо от отопительного периода). Если добавить еще оплату общедомовых нужд (ОДН), перерасчеты, то это может запутать все окончательно.

Прежде чем выбрать один из способов экономии тепла, нужно сначала понять – сколько денег вы за него платите. Загляните в платежки за предыдущий сезон, в личный кабинет Госуслуг, банка и определите – насколько для вас это сумма приемлемая, говорит Роман Шидлаускас.

Например, возьмем прошлый сезон. Тогда самые крупные расходы за отопление на условных 20 квадратах несли жители Перми - примерно 967,48 рублей/месяц. За год платежи увеличились почти на 100 рублей и составили порядка 1 066 рублей/месяц. Примерно такая же история и в остальных городах. В том же Новосибирске, где в сезон 2017-2018 ежемесячные расходы на отопление были одними из самых низких (316,61 рублей), за год ценник вырос примерно до 527 рублей/месяц.

Конечно, это примерные расчеты, они могут отличаться в зависимости от типа дома, погодных условий и наличия приборов учета. Но динамика понятна. Платежи за коммунальные услуги, в частности за тепло растут из года в год.

В этом году сами тарифы ЖКХ уже повысились дважды. Первое увеличение произошло первого января на 1,7%, второе – первого июля (как и всегда) – на 2,4%. Решение о двухэтапном повышение цен было принято из-за увеличения ставки НДС: с 18% до 20%. Общий рост тарифов должен быть в пределах 5%. Однако в реальности эта сумма может быть гораздо выше и разнится от региона к региону. Согласно опросу Вести.Недвижимость, большинство россиян уже ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги - от 5% и более.

Сменить поставщика

Одна из первых мыслей, которая возникает у любого плательщика — сменить поставщика тепла, продолжает эксперт. К сожалению, в большинстве случаев жильцы многоквартирных домов не могут этого сделать. Даже если в городе работают несколько поставщиков тепла. Потому что дом подключен к конкретным сетям, которые контролируют конкретные компании.

В некоторых случаях, если в доме вместо УК (управляющая компания) действует ТСЖ (товарищество собственников жилья), замену произвести можно. Но только при условии, что у другого поставщика есть технические возможности поставлять тепло в конкретный дом. Тем не менее, есть и другие варианты сэкономить.

Еще один вариант – перейти на прямой договор с ресурсниками. По мнению экспертов, это тоже должно снизить сумму коммунальной платежки.

Тотальный контроль

Верный способ сократить стоимость отопления - это знать, сколько именно вы его потребляете. Здесь нужны счетчики учета тепла. Причем лучше всего, если они будут установлены во всем доме. Для этого нужно договориться с соседями и установить в квартирах теплосчетчики, которые вычисляют реальные показатели потребления энергии. Если их установят большинство жильцов многоквартирного дома, управляющая компания будет обязана рассчитывать стоимость отопления по реальным данным, а не по усредненным нормативам.

В зависимости от типа системы отопления понадобится разное количество счетчиков. Если в квартире установлена "классика" - стояк который проходит от пола до потолка в каждой комнате, то счетчики на вход и выход теплоносителя нужно поставить на каждый радиатор. Если современная поквартирная разводка, когда отопление заводится в квартиру от общей трубы в подъезде, то достаточно одного счетчика на эту самую трубу. Стоимость самых простых счетчиков начинается от тысячи рублей. При этом установка счетчиков поможет сэкономить до 40% платы за отопление.

Автоматика

Дополнительный инструмент экономии — автоматические терморегуляторы, которые поддерживают в помещении определенную температуру, при необходимости включая и выключая радиаторы. Например, если установить температуру в квартире на отметке в 20 градусов тепла днем, когда в окно светит солнце и нагревает воздух в комнатах, интенсивность работы батарей снизится. А ночью, когда температура за окном снижается, радиаторы автоматически начнут сильнее прогревать воздух, чтобы сохранять заданные те же самые 20 градусов. Таким образом, жильцы не будут расходовать лишнее тепло.

Терморегуляторы продаются в тех же магазинах, где и батареи, но они не входят в комплект и их нужно приобретать отдельно. Самый простой терморегулятор стоит около тысячи рублей.

Основа самой батареи

Значения имеют и сами батареи, установленные в квартире. Важно обратить внимание на их теплоотдачу, которую можно найти в техническом паспорте. Например, у алюминиевых радиаторов хорошей теплоотдачей считается 180-190 Вт/секцию, а у биметаллических — 170-180 Вт/секцию. Если показатель существенно меньше, батареи будут слабее греть и жильцам придется приобретать дополнительные секции прибора - а это лишние расходы.

С точки зрения экономии стоит отказаться от использования чугунных радиаторов, которые многим традиционно кажутся оптимальным вариантом батарей. Несмотря на то, что с виду они кажутся надежными, теплоотдача у них невысокая. К тому же чугунные батареи медленно нагреваются и медленно остывают. В конечном итоге они используют больше тепла, когда это уже не нужно, и снижая эффективность обогрева. Алюминиевые батареи, к примеру, быстрее реагируют на изменение температуры за окном и с большей точностью поддерживают необходимую температуру.

Стоит отметь, что каждый из способов – терморегуляторы и правильная батарея помогут сберечь еще 10% платы за отопление. То есть: если применить все инструменты, то первоначальную стоимость отопления можно сократить примерно в два раза.

При этом важно помнить, что счетчики окажутся бесполезными, если в доме есть сквозняки или протекают трубы. Поэтому важно утеплить квартиру и следить за состоянием труб. Иначе терморегуляторы и умные счетчики будут пустой тратой денег. В целом, чтобы уменьшить расходы на оплату тепла, нужно ставить регулирующую аппаратуру, индивидуальные тепловые пункты или приборы, которые действительно позволяют регулировать поступление тепла в дом.

В Минстрое РФ не раз предлагали ввести индивидуальный учет тепла даже в тех случаях, когда не все квартиры в доме оборудованы приборами учета, но при наличии общедомового прибора учета. До этого оплачивать по приборам можно было, если они установлены и работали во всех квартирах. Поквартирная установка счетчиков тепла обязательна для новостроек.