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Семья из Екатеринбурга получила ипотеку по рекордно низкой ставке

21 ноября 2019 г. 572
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге выдали первую в России ипотеку по рекордно низкой ставке – 3,4% годовых. Кредит оформлен в рамках программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".

Программа действует уже два года: семьи, в которых после 1 января 2018-го родились второй и последующий дети, могут оформить ипотеку по льготной ставке 6%.

Ставка в 3,4% стала возможной благодаря участию банка, который обслуживает эскроу-счета застройщика и участвует в проектном финансировании объектов. В дальнейшем кредитная организация планирует сделать ставку еще ниже.

Кредит на двухкомнатную квартиру получила семья с двумя детьми. Мама – домохозяйка, папа работает в сети гипермаркетов, сообщает портал 66.ru.

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